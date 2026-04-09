האיראנים מאמינים שישראל מחזיקה במשגרים סודיים בעיר בני ברק, כך לפחות עולה מהודעה שפרסמו משמרות המהפכה בשעות האחרונות אודות המטח ששוגר לעבר המרכז | גם באולפן 'כאן 11' הודו: "כנראה שהכוונה למשגרי התהלים" (חרדים)
מרוץ נגד הזמן בלבנון: בסגירת מעגל מהירה, מטוסי קרב השמידו משגר של חיזבאללה רגע לפני ששיגר מטח לעבר ישראל. המחבלים שתועדו מחמשים את הטילים חוסלו מהאוויר. הנתון נחשף: יותר מ-70 משגרים הושמדו מתחילת מבצע "שאגת הארי" (צבא וביטחון)
גם ארה"ב החלה לשגר בשעות האחרונות תיעודים מחלקה במתקפה נגד איראן | בתיעודים שפרסם משרד ההגנה האמריקני נראית תקיפה של צבא ארה"ב על משגרים וכטבמ"י שאהד |לצד זה, פורסם סרטון בו נראים טילי טומהוק אמריקנים משייטים בגובה נמוך בשמי איראן (חדשות)
בודפשט מהדקת חגורה ביטחונית: תאגיד הענק האמריקאי יספק לצבא הונגריה יכולות ארטילריה ארוכות-טווח • המהלך כולל ייצור מקומי של פלטפורמות השיגור והגדלת תקציבי הביטחון • לקחי המלחמה באוקראינה מגיעים למרכז היבשת (בעולם)
אחרי ההפרה הבוטה של חמאס אתמול, כאשר מחבלים ירו לעבר הכוחות בקו הצהוב, דובר צה"ל מפרסם כעת, כי אותר משגר בעל שמונה קני שיגור עם ארבע רקטות ומכוון לעבר שטח ישראל | תיעוד גם של לוחמי צוות הקרב של חטיבת כפיר ממשיכים לטהר את מרחב הקו הצהוב (חדשות ביטחון)
ישראל הצליחה לגרום לפיצוצם של 120 עד 150 משגרי טילים איראניים ברגע הפעלתם, ובמקביל פרצה לכל מערכת ההגנה האווירית של משמרות המהפכה, כך על פי עדותו של אנליסט איראני | "אפשר לומר בקלות שהרפובליקה האסלאמית של איראן הובאה על ברכיה", אמר, "זוהי החולשה הגדולה ביותר שנחשפה" (בעולם)
צה״ל השמיד מפתיחת מבצע עם כלביא, שליש ממשגרי הטילים של המשטר האיראני | עוד מעדכן דובר צה"ל, כי חיל האוויר השמיד הלילה בו זמנית יותר מ-20 טילי קרקע-קרקע טרם שיגורם לעבר מדינת ישראל | תיעודים (חדשות מלחמה)