הותר לפרסום כי אירינה רדצ'וק היא העובדת השנייה שנספתה אמש באסון בבית הזיקוק באשדוד | רדצ'וק בת 52, נשואה ואם לבת, עבדה כבוחנת מעבדה בבית הזיקוק החל משנת 2018 | אמש פורסם שמה של העובדת הראשונה שנהרגה - ניצן גוייכמן, מהנדסת כימיה תושבת אשדוד בת 39 ואימא לשלושה ילדים (בארץ)
כוחות ההצלה ביצעו החייאה על שתי נשים, בשנות ה-50 לחייהן, שאיבדו את ההכרה בבית הזיקוק באזור התעשייה באשדוד | לאחר מאמצים ממושכים הם נאלצו לקבוע את מותן של השתיים במקום; "הן היו מחוסרות הכרה ללא דופק ונשימה" | לפני 13 שנים נהרגו באותו מפעל משה טל ומיכאל בליאכוב ז"ל (חדשות בארץ)
כתוצאה מפגיעה ישירה במתקן תעשייתי רגיש בשטח בתי הזיקוק בחיפה פרצה שריפה שגבתה את חייהם של שלושה ישראלים וטרם כובתה | טרם ידוע מתי תושג שליטה מלאה על האש | ככל הנראה הניספים נהרגו מהחום הכבד ונחנקו מהעשן (חדשות, בארץ)