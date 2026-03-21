בשבועות האחרונים מתנהל וויכוח ער בתוך מערכת הביטחון על צורת יירוט הטילים המתפזרים המשוגרים מאיראן | בלב הוויכוח, השימוש בחץ 3 - האפקטיבי יותר אך היקר ביותר - מול מערכות יירוט אחרות שמיירטות את הטילים בגובה נמוך יותר, אך בעלות סיכון גבוה יותר (צבא)
ממשלת גרמניה אישרה הקצאת 3.1 מיליארד דולר נוספים לרכישת מערכת ה"חץ 3". העסקה, שנאמדת כעת בכ-6.7 מיליארד דולר, כוללת הגברת ייצור המיירטים בעקבות הצלחות מבצעיות מוכחות של המערכת. על פי דיווחי משרד הביטחון, החתימה הרשמית על הרחבת ההסכם האסטרטגי תתקיים היום בגרמניה (בעולם)
היום פרסה גרמניה את מערכת ההגנה האווירית הישראלית חץ 3 בבסיס חיל האוויר הולצדרוף, בטקס היסטורי בו נכחו בכירים ישראלים | מדינות נוספות הביעו עניין ברכישת המערכת, אך ישראל בוחרת בקפידה את קהל היעד (צבא ובטחון)