המשטרה שוב עותרת לבית המשפט המחוזי נגד החלטה של נשיא בית משפט השלום ראשון לציון, מנחם מזרחי, ודורשת להותיר על כנם את התנאים המגבילים שהוטלו על צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו | לדבריה, יש פעולות חקירה חיוניות שיש לבצע בזמן שהוא בארץ (משטרה)
השופט מנחם מזרחי קבע הערב כי יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו החשוד במסגרת פרשת "קטאר-גייט", יוכל לחזור ללשכת רה"מ ביום שני הקרוב | בית המשפט כתב כי הוא לא שוכנע ש"התחזק החשד הסביר התומך בעבירות שיוחסו לחשוד", באופן שיצדיק את הארכת תוקף המגבלות עליו (משפט)