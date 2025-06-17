בבורו פארק נחגגה שמחת אירוסי הכלה נכדת האדמו"ר מבאבוב עב"ג החתן נכד גיסו, הגה"צ דומ"ץ באבוב • השמחה הכפולה, בהיותם של החתן והכלה צאצאי האדמו"ר בעל ה'דברי שלמה' זצ"ל, נערכה במעון הקודש תחת תקנות השמחות • צפו בתיעוד (חסידים)
מתוך התרגשות דקדושה והתעלות רבתי זכו כלל חסידי סקאליע לחגוג בשמחת נישואי החתן, בן זקוניו של האדמו"ר מסקאליע, אשר נישא אל ב"ג הכלה בת הרה"ג ר' אליעזר שטרנבוך, בן הגה"צ ראב"ד אנטווערפן זצ"ל וחתן הגה"צ דומ"ץ באבוב | בשמחה הגדולה נטלו חלק כל אדמו"רי בורו פארק לצד המוני חסידים ואנשי מעשה מכל רחבי ארה"ב (חסידים)