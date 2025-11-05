בבני ברק נערכה שמחת הבר מצוה לנין ר"י 'מאור התלמוד' הגאון רבי אברהם יצחק קוק, ונין הגאון רבי זאב כַּהַן מראשי הישיבה, נכד לבנו הרה"ג ר' יעקב כַּהַן ר"מ בישיבה, בן להרב רפאל כַּהַן חתן הגאון רבי יואל מקלב מר"י 'בית מדרש עליון' ורב מרכז פרדס כץ | במהלך השמחה נשא חתן המצוות פלפול בדרוש ואגדה להנאת המשתתפים (חרדים)
עולם התורה עוקבים בדריכות - דיון הלכתי נדיר ויוצא דופן מתנהל בימים אלו בכתב בין גדולי הדור: ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, לבין האדמו"ר מצאנז. זאת, לאחר שהאדמו"ר הגיב במכתב הערה על תמיהה שהעלה הגר"ד לנדו באסיפת ראשי ישיבות בסוכות | השבוע, מגיע הדיון התורני לשיאו הזמני עם פרסום מכתב התגובה המלא של הגר"ד לנדו בעלון 'אהלי מועד', כאשר בסיומו נרשמה חותמת מפתיעה המעידה על הסכמה והערכה: "כך מסתברא כמש"כ רום מעלתו שליט"א" | המכתב המלא (חרדים - חסידים)