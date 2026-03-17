סיפור מרגש הגיע בשבוע שעבר לפתחם של הרבנים: זוג צעיר שתכננו נישואין רפורמיים, החליטו לחזור למקורות ולערוך חופה יהודית כדת משה וישראל • אלא שאז הגיעה ההפתעה מההורים: "גם אנחנו רוצים חופה כדת משה וישראל" • השאלה ההלכתית המורכבת שהונחה על שולחנו של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד: האם מותר להשיא הורים וילדים באותו המעמד? • ההכרעה המפתיעה והפתרון שנמצא לחגיגה המשפחתית הכפולה • כל הפרטים על הדרמה ההלכתית (חרדים)
איש התקשורת ומגיש החדשות דודי בן חמו, חגג השבוע את נישואיו בשעה טובה ומוצלחת עם לאה גרוסמן באולמי ‘נוף ירושלים’ | בסידור חופה וקידושין כובד סביו הרב יוסף בן עמרם ראש מוסדות 'נחלת יוסף' | באירוע השתתפו שרים, חברי כנסת, אישי ציבור, בכירים במשק ובמערכת הפוליטית, לצד עיתונאים ואנשי תקשורת רבים • צפו בתיעוד מהשמחה (ברנז'ה)
ימי
בין המצרים מלאים במנהגים והלכות לזכור
ולהזכיר את חורבן בית מקדשנו |
האם מנהג שבירת הכוס
תחת החופה הוא זכר לחורבן או שמא במקום
גילה שם תהא רעדה?
| ודבריו המחודשים של
הריקאנטי על חלק שאנו נותנים לסטרא אחרא
(יהדות
ואקטואליה)
עם ישראל חי - וחוגג: רס"ל במיל' בוריס שטונדה, שנפצע קשה בבית חאנון, נישא לאנה בחופה מרגשת, ושבר את הכוס עם הפרוטזה | אלישע מדן, שאיבד את שתי רגליו זכה לשמש 'עֵד' בחופתו של בוריס | בחופה המרגשת השתתפו גם הוריו ואלמנתו של יוסי הרשקוביץ הי"ד שנפל באותו קרב (בארץ)