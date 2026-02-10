בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה חייל צה"ל מנתץ פסל נוצרי בכפר בדרום לבנון | האירוע התרחש בכפר דבל - כפר נוצרי שנמצא בגזרה המרכזית בדרום לבנון | דובר צה"ל מסר בתגובה: "פעולות אלו אינן עולות בקנה אחד עם ערכי צה״ל, האירוע יתוחקר באופן יסודי ומעמיק, ובמידת הצורך יינקטו צעדים" (צבא)
נשיא אוקראינה זלנסקי מוביל רפורמה היסטורית בלוח השנה הלאומי במטרה למחוק את עקבות העבר הסובייטי ולהתאימו למציאות המלחמה | המהלך נועד ליצור סדר יום "הוגן ונכון" שיפריד בין ימי שמחה לטרגדיות לאומיות ויחזק את הזהות האוקראינית העצמאית (חדשות מהעולם)
בעקבות החלטת משרד הפנים הישראלי שלא לתת אשרות כניסה קולקטיביות לארץ לעשרות ארגונים נוצריים, שגריר ארצות הברית בישראל שיגר מכתב חריף לבכירי הממשל בישראל, שבו הוא זועם על הצעד - ומאיים לשלול ויזות לישראלים | לדבריו, "זו אינה מערכת היחסים שמדינת ישראל רוצה לקיים עם שותפתה הטובה על פני כדור הארץ" (מדיני)