לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמונת משה' מאלכסנדר זצ"ל, ערך אמש נכדו וממלא מקומו, כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, סעודת הילולא מרכזית באודיטוריום העירוני בבני ברק | בטיש השתתפו המוני החסידים וכן האדמו"ר מלוצק, חתנו של האדמו"ר מאלכסנדר| במהלך השולחן השמיע הרבי משא קודש והרחיב בדברי תורה ותורת החסידות ממשנתו של זקנו בעל ההילולא זצ"ל (חסידים)
הצלם איתי קצב נקלע אמש (חמישי) לרחבת הכותל המערבי, ושם הצליח לתעד את האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש שהגיע עם כלל חסידיו לתפילת רבים לרגל ימי החג שעברו עלינו לטובה, וכן את האדמו"רים מלוצק ובוטשאן, לצד הגאון רבי יוסף משה דב הלברשטאם, ראש ישיבות צאנז ואב"ד החסידות בארה"ב (חסידים)
רבנים רומי מעלה, לצד הורים וסבים נרגשים נטלו חלק בשבוע האחרון במסיבת החומש ב'תלמוד תורה' בני אהרן דחסידי מחנובקא בעלזא בירושלים | חתני החומש אמרו בנועם ובחן את הפסוקים כנהוג, ובסיום המעמד פצחו במחול על כתפי הוריהם | בין האדמו"רים שנצפו: האדמו"רים מזוטשקא, לוצק, זוועהיל, סטריקוב, גאב"ד קריית צאנז ירושלים, אב"ד לינז, אב"ד ביתר, ורב בית כנסת מאקאווא אשדוד, אשר להם צאצאים בת"ת (חרדים)