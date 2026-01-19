סגן יו"ר מועצת הביטחון של רוסיה מטיל פצצה רטורית ומבהיר כי העימות מול המערב הפך לקיומי ובלתי נמנע | בזמן שאירופה נצבעת מחדש בצבעי מלחמה, מוסקבה מזהירה כי האיום הגרעיני כבר אינו תרחיש דמיוני אלא סכנה מוחשית (חדשות בעולם)
בזמן שטראמפ עסוק בבניית אולם הנשפים, הבונקר התת-קרקעי של הבית הלבן עומד גם הוא בתהליך של שיפוץ, כך עולה מדיווח של CNN | עבודות תשתית נרחבות להקמת בונקר פיקוד תת-קרקעי חדיש וחשאי מתבצעות בימים אלו תחת הבית הלבן (בעולם)
האם שנת 2026 תירשם בהיסטוריה כרגע שבו הארכיטקטורה הגרעינית העולמית קרסה סופית והותירה את האנושות ללא הגנות? | ב-5 בפברואר 2026 צפויה לפוג אמנת New START, ההסכם המרכזי שמגביל את כוחות הגרעין של ארה"ב ורוסיה, מה שמעלה חשש למתיחות גלובלית חסרת תקדים (חדשות בעולם)
באחד הימים המסוכנים ביותר בתולדות האנושות, כשהעולם עמד על סף מלחמת חורמה גרעינית, איש אחד בצוללת סובייטית מנותקת קשר סירב פקודה | בתוך המהומה והחושך שמתחת למים, וסילי ארכיפוב מנע בגופו את האסון הגדול מכולם, אסון שאולי השפיל את אמא רוסיה, אבל הציל את העולם ממלחמה אובדנית | אצבע בסכר (מגזין כיכר)
על פי הדיווח ברשת התקשורת הסעודית: בישראל נמנעו מלתקוף את האורניום המועשר באיראן | לדברי מקור ישראלי "צה"ל לא תקף את האורניום כדי לא לגרום לאסון גרעיני" | מקור נוסף טען כי "יכולותיה הגרעיניות של איראן, הכוללים תשתיות, מתקנים וצנטריפוגות, הושמדו כולם" (מדיני)