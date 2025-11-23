דיווח חושף: הדגמים שיועברו לסעודיה לא יכללו גישה לא יאפשרו התקנת מערכות לוחמה אלקטרונית או נשק סעודי ללא אישור אמריקני | לישראל ניתנו הרשאות מפליגות לשדרוג ושילוב מערכות נשק היפר-סוניות עתידיות (בעולם)
גורמים סעודיים ששוחחו עם רשתות תקשורת בישראל ובארה"ב הבהירו כי לא תהיה נורמליזציה עם ישראל ללא "נתיב ברור" למדינה פלסטינית | "לא יעזור שטראמפ ילחץ עלינו", אמר הגורם הסעודי | בתוך כך, גורמים אמריקנים מסרו הערכה לגבי הסיכויים שארה"ב אכן תמכור לסעודיה מטוסי F-35 כבר בתום הביקור של הנסיך בן סלמאן | והאם טראמפ יקשר את שתי הסוגיות כמו שישראל דורשת? (מדיני)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקדם נורמליזציה בין ישראל לסעודיה, אליה התקרבה ארה"ב באופן משמעותי מאז בחירתו של טראמפ | על סיפון האייר פורס 1 בדרכו לפלורידה, אמר הנשיא כי הוא ישוחח בנושא עם יורש העצר מוחמד בן סלמאן במהלך פגישתם השבוע (חדשות)
מזה שנים שטורקיה מנסה להצטייד במטוסי F-35 מתקדמים, מטוסים שישראל כידוע כבר מחזיקה מזה שנים ומעניקים לה יתרון במרחב האווירי של המזרח התיכון | כעת, לאחר שהסכם הפסקת האש נחתם בזכות קשריה המפוקפקים עם חמאס, אנקרה דורשת "תשלום מזומן" מהנשיא טראמפ (חדשות, מדיני)
שגריר ארה"ב בטורקיה אמר כי הוא מצפה להתקרבות בין ארה"ב לטורקיה בהסרת הסנקציות האמריקניות "עד סוף השנה" | המהלך המדאיג צפוי לאפשר לטורקיה רכישה של מטוסי F35 חמקניים, אירוע שייקח מישראל את העליונות האווירית באזור (חדשות)