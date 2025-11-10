בבני ברק התכנסו המונים במוצאי השבת לעצרת נהי והתעוררות על יו"ר 'אתרא קדישא' הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל • בשורת ההספדים עמדו הרבנים על דמותו האיתנה והמסירות הבלתי נתפסת לאורך עשרות בשנים, תוך שהם מציינים כי בני הדור הצעיר לא השכילו להבין את היקף פועלו העצום, ורק בני דור העבר מגיל ארבעים ומעלה מבינים את גודל עשייתו למען הכלל • צפו בגלריה (חרדים)
לרגל יום פטירתו של גאון הפסיקה רבי דוד פיינשטיין זצ"ל, שחל בתאריך י"ט חשוון – ‘בבלי’ עם שורות קצרות על דמותו של פוסק הלכה, "שייף עייל שייף ונפיק וגריס באורייתא תדירא" | וַיְהִי דָוִד לְכָל דְּרָכָו מַשְׂכִּיל (יהדות ואקטואליה)
אמש (שלישי) נחגגה בעיה"ק ירושלים שמחת הבר מצוה לנכד ראש הישיבה הגאון ר' דוד פיינשטיין, חתן המצוות בן לחתנו הגאון ר' אריה לייב הלטוסקי, מראשי ישיבת 'נייפעסט' | כנהוג בבית בריסק אמר חתן המצוות את הדרשה - פשעטיל במשך 5 פעמים, כשהקהל אינו עוצר את החתן בשירה באמצע דרשתו (חרדים)