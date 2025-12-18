קהל חסידים ואנשי מעשה נטל חלק אמש (שלישי) בשמחת נישואי החתן, נין האדמו"ר הישיש מנאראל | החתן הינו בן לנכדו הרב יצחק נתן שפירא, בן הרה"צ רבי אהרן שפירא וחתן האדמו"ר מזוועהיל, עם הכלה, בת הרה"צ רבי שמעלקא רוזנבוים, בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ (חסידים)
באולם השוכן בבית האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל בבני ברק, הדליק השבוע האדמו"ר משאץ ויז'ניץ את נר החנוכה בלילה הראשון, בהשתתפות בני משפחתו המתגוררים בעיר | את המיקום הייחודי השיג חתנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים, בנו של האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל, שחפץ לערוך את המעמד בין הכתלים הספוגים בקדושת אבות | צפו בתיעוד (חסידים)
קהל מכובד נטלו חלק בשמחת אירוסי נין האדמו"ר מנאראל, החתן נכד לבנו הרה"צ ר' אהרן שפירא רב החסידות, בן לבנו הרב יצחק נתן שפירא, חתן האדמו"ר מזוועהיל, עם הכלה בת הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים, בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ אשר כובד בקריאת התנאים | בשמחה השתתפו כל האחים - האדמו"רים לבית נדבורנה (חסידים)