בעוד האנושות חוגגת את שיאי המרחק החדשים של משימת "ארטמיס 2" אל עבר הירח, קשה שלא להיזכר בסיפורו הבלתי יאמן של סרגיי קריקאלוב | האיש שצפה מהחלל בהתפרקות מולדתו, ברית המועצות, והפך בעל כורחו לאזרח האחרון של מעצמה שחדלה להתקיים
50 נוסעים ואנשי צוות ככל הנראה נהרגו בהתרסקות מטוס במזרח הרחוק הרוסי | המטוס הבוער זוהה על ידי מסוק חילוץ שנשלח לאזור ואיתר את מקום ההתרסקות | ההערכה היא כי כשל טכני או טעות אנוש הם הגורמים להתרסקות הטראגית (חדשות)
באחד הימים המסוכנים ביותר בתולדות האנושות, כשהעולם עמד על סף מלחמת חורמה גרעינית, איש אחד בצוללת סובייטית מנותקת קשר סירב פקודה | בתוך המהומה והחושך שמתחת למים, וסילי ארכיפוב מנע בגופו את האסון הגדול מכולם, אסון שאולי השפיל את אמא רוסיה, אבל הציל את העולם ממלחמה אובדנית | אצבע בסכר (מגזין כיכר)