דובר צה"ל חשף הערב כי במהלך הלילה, חיל האוויר בהכוונת אמ"ן תקף וחיסל בלבנון את המחבל עלי מסלם טבאג'ה, מפקד דיוויזיית 'האמאם חסין' ובכירים בולטים נוספים | כבר במבצע חיצי הצפון חוסל מפקד היחידה בידי ישראל | מי זאת המיליציה שראשיה חוסלו שנלחמת בישראל ופועלת לצד חיזבאללה? פרופיל (חדשות)
כלי תקשורת איראניים דיווחו על בכיר נוסף שחוסל בתקיפות הישראליות במדינה - אבו אל-פדל ניכוי, המכונה חאג' יונס | הוא חוסל בטהראן בתקיפות בשבוע שעבר, כך על פי הדיווחים, ואמש הובא לקבורה בהלוויה המונית | זו הפעם הראשונה שזהותו נחשפת בתקשורת האיראנית (בעולם)