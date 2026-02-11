לא רק AI: המשטרה צפויה להפעיל כלי נוסף, שלרוב משמש לניתוח מקרי רצח, כדי לסייע בתיק חקירת היעלמותו של הנער החרדי מוישי קליינרמן | משפחתו פרסמה פנייה לציבור וביקשה לרתום את היכולות שהתגבשו בשנתיים האחרונות בסוגיית נעדרים למציאת קליינרמן (חרדים)
ארבע שנים לאחר שנעלמו עקבותיו של הנער החרדי הנעדר מוישי קליינרמן, לאחר ביקורו בהר מירון, במחוז ש"י של המשטרה הוחלט להיעזר בטכנולוגיה אזרחית מבוססת בינה מלאכותית, שמנתחת נתונים שלא נראו על ידי עין אנושית | ניתוח הנתונים הצליח להצביע על תוואי שטח באזור הר מירון, אשר לפי ההערכות יכול להיות המקום האחרון בו קליינרמן היה (בארץ)
חברי הוועדה לביטחון לאומי בכנסת קיימו דיון ערני ותוסס על מעמד הנעדרים הרבים במדינה ועל הצורך לתמוך בבני המשפחות שאין יודעות מה עלה בגורל יקיריהן | גיטי קלינרמן שבנה מוישי נעדר לפני כמעט 3 שנים וחצי ריגשה את הנוכחים כשששיתפה על ההתמודדות הקשה (בארץ)