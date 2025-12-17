בעוד ובארץ ממתינים לשקיעת החמה, במלבורן שבאוסטרליה כבר נפתחו אירועי ל"ג בעומר ברוב פאר והדר |הגה"צ רבי שלמה קאהן, גאב"ד 'עדת ישראל', הדליק את אבוקת האש במדורה המרכזית, לאחר מכן פצח הגאב"ד בריקוד נלהב יחד עם ילדי הקהילה סביב הלהבות | לאחר מעמד ההדלקה גזז הגאב"ד את מחלפות ראשם של ילדי החמד שהגיעו לגיל שלוש (חרדים)
ביקור חיזוק ערך הבוקר גאב"ד מלבורן, הגה"צ רבי שלמה קאהן, בסידני, לשם הגיע בטיסה מיוחדת במרחק של שעה וחצי כדי לחזק את הקהילה בעקבות הפיגוע הקשה • הרב השתתף בהלוויות, ביקר פצועים ונפגש עם משפחות הנרצחים ורבני הקהילות • צפו בתיעוד (חרדים)
בעיר בית שמש נחוגה ברוב ששון שמחת נישואי החתן, נכדו של הגה"צ רבי שלמה הכהן קאהן, גאב"ד קהילת 'עדת ישראל' במלבורן שבאוסטרליה | לרגל השמחה עשה הסב הדגול דרכו ממרחקים לשוש משוש בשמחתו עם הרבנים והאדמו"רים שהגיעו במיוחד לכבדו לקדם פניו לשלום עם בואו לארצנו הקדושה (חרדים)