ברוב פאר והדר נחגגה בקריית צאנז בנתניה שמחת בר המצווה לנכד הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, רב קריית הבעל שם טוב בפתח תקווה וחתן הרה''ק בעל השפע חיים מצאנז זי''ע • הדוד, האדמו"ר מצאנז, פיאר את שולחן המזרח, נטל ידיו לסעודת המצווה ונשא דברות קודש • חתן בר המצווה פלפל בדרוש ובאגדה, אביו וזקניו נשאו דברים • צפו בתיעוד המלא (חסידים)
המוני חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מלעלוב ארה"ב, בת לבנו הרב אהרן בידרמן, עב"ג החתן, נכד הגה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, אב"ד קריית הבעש"ט בפ"ת | לכבוד השמחה הופיע הסב, האדמו"ר מלעלוב שהגיע במיוחד ממקום מושבו בארה"ב, ובשיא החתונה רקד מצווה טאנץ לפני הכלה, בכוחות על-אנושיים – למעלה מהשגת אנוש, כשהוא שקוע בכוונותיו העילאות כדרכו בקודש | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
בקריית בעש"ט בפ"ת התאספו הורי תלמידי התלמוד-תורה לחוג יחד עם ילדיהם את מעמד 'החומש סעודה'| את המעמד פיאר גאב"ד הקריה הגאון רבי אפרים פישל מוטצען שאף נשא את המשא המרכזי במעמד, ובהמשך העניק דברי מתיקה וחומש ויקרא לילדי החמד | בסיום המעמד פצחו הורי התלמידים במחול נלהב כשילדיהם על כתפם כנהוג (חרדים)