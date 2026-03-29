שילוב של מצלמות מעקב בתערוכת אמנות יוקרתית, קהילה גלובלית שמצביעה על טעם אסתטי, ומכירות במיליוני דולרים - הכירו את "בוטו" הוא לא רק ניסוי טכנולוגי אלא תופעה שמערערת את הגבול בין יצירה אנושית למכונה (בעולם)
ג'אנלוקה ג'יאנפרארי מאיטליה זכה בפרס הגדול בטקס פרסי HIPA בדובאי, בזכות צילום מדהים של הר הגעש אתנה בסיציליה | התחרות, אשר חילקה סכום כולל של מיליון דולר, משכה למעלה מ-87,000 עבודות מ-50,000 צלמים מכל העולם והציגה עוצמה אנושית מול כוחות הטבע והמציאות הקשה (בעולם, אומנות)
לראשונה מזה יותר מ-300 שנה מוצגות זו לצד זו בגלריית קנווד בלונדון שתי יצירות כמעט זהות של אישה מנגנת בגיטרה - המקור המיוחס לאמן ההולנדי יאן ורמיר והעותק המסתורי שמקורו מפילדלפיה | מחקר מדעי עדכני חושף הבדלים מפתיעים בחומרים ובטכניקה ומצית מחדש את הוויכוח ההיסטורי: האם ורמיר יצר שתי גרסאות לאותה יצירה, או שמדובר בחיקוי גאוני? המבקרים מוזמנים להכריע בעצמם (מעניין)
יזם הון־סיכון מלונדון טוען כי כריסטיס הסתירו ממנו פרט מכריע: הבעלים הקודם של ציור פיקאסו בשווי 14.5 מיליון ליש"ט הורשע בפלילים ונחשב לדמות מרכזית בארגון פשע בינלאומי | לדבריו, אילו ידע על כך, לא היה נכנס להסכם ערבות מחייב מול בית המכירות - צעד שהוביל אותו כעת לתביעה משפטית מתוקשרת נגד המוסד הוותיק (בעולם)
יותר מ־80 שנה אחרי שנשדדה על ידי הנאצים מאספן יהודי באמסטרדם, יצירת אמנות נדירה של האמן האיטלקי ג'וזפה גיסלנדי צצה במודעה למכירת נכס בארגנטינה | מדובר בנכס של בתו של קצין אס אס שהיה מעורב בשוד נכסי האומנות וברח לארגנטינה לאחר מלחמת העולם השנייה (בעולם)
המיליארדר האמריקאי תובע 410 מיליון דולר בטענה שיצירות נדירות של אמנים בעלי שם נפגעו בשריפה - לא פיזית, אלא נפשית | האם "נזק בלתי נראה" מספיק כדי לדרוש את מלוא סכום הביטוח? משפט תקדימי חושף את המתח בין ערך רגשי, כלכלי ואסתטי בעולם האמנות הגבוהה (בעולם)
לאחר תשע שנים של יצירת מיצבים מיניאטוריים ברחובות ברחבי העולם, נחשפה זהותם של צמד האמנים השוודים מאחורי הפרויקט "Anonymouse" – אלין וסטרהולם ולופוס ננסן | השניים, שזכו לכינוי "בנקסי של העכברים" על שם האמן הבריטי המסתורי, הודיעו מוקדם יותר השנה, בפברואר 2025, על סיום הפרויקט, ובמקביל פתחו תערוכה ראשונה במוזיאון הסקיצות בלונד שבשוודיה (בעולם)