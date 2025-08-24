חלקים נרחבים משמי ארה"ב וקנדה הוארו השבוע בספירלה זוהרת ומסתורית, שהותירה אלפים פעורי פה ועוררה גל של תהיות ברחבי הרשת | בעוד רבים חשדו במטאורים או בחייזרים המנסים להעביר מסר, כמה מומחים פתרו את התעלומה בצורה שאולי פחות מרגשת אבל כנראה הנכונה ביותר (מעניין)
לאחר תשע שנים של יצירת מיצבים מיניאטוריים ברחובות ברחבי העולם, נחשפה זהותם של צמד האמנים השוודים מאחורי הפרויקט "Anonymouse" – אלין וסטרהולם ולופוס ננסן | השניים, שזכו לכינוי "בנקסי של העכברים" על שם האמן הבריטי המסתורי, הודיעו מוקדם יותר השנה, בפברואר 2025, על סיום הפרויקט, ובמקביל פתחו תערוכה ראשונה במוזיאון הסקיצות בלונד שבשוודיה (בעולם)