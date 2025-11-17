תלמידי ת"ת 'עטרת שלמה' במודיעין עילית עלו בחודש האחרון להתברך במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן לקראת תחילת לימוד הגמרא | ראש הישיבה שורר עמם בבכי את "כי הם חיינו" | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
התבטאות חריגה וחריפה בנוגע לחוק הגיוס, נשמעה השבוע על ידי זקן חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה וחתנו של מרן הרב שך, שתקף בחריפות את החוק כפי שהוא מוצג כיום ואמר בכאב: "אנחנו צריכים לדאוג לקב"ה לפתרונות? אנחנו בעלים על התורה? יש בורא עולם והרבה דרכים למקום! איך אנחנו יכולים להסכים שחרדי ילך לצבא? זה בדיוק 'שמד' | האזינו לדבריו (חדשות חרדים)
במהלך העליה לציונו של חמיו, מרן הרב שך זיע"א, התייחס חתנו שיבלחט"א ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן; "כבר לפני שנים רבות שמעתי מהרב שך שתגיע תקופה כזאת וכל אבא יהיה חייב לשמור את הילדים שלו בעצמו שח"ו לא ייקחו אותם לצבא ושצריך למסור את הנפש על זה ואוי לנו שכך עלתה בימינו ואין לנו על מי להישען" | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
עם סיום העצרת נכנס האדמו"ר מגור לבית בו שהה ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, השניים שוחחו דקות ארוכות | הגרמ"צ ברגמן התבטא ואמר לאדמו"ר: אני חושב שמהעצרת הזו צריכה לצאת הכרזה שאף אחד הוא לא בעל הבית על התורה. וממילא אי אפשר לוותר על אף אחד! האדמו"ר מגור נענה על אתר בחיוב ואמר: בוודאי, אמת! | לאחר מכן התברכו זה עם זה ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חרדים)
מעמד של קידוש השם: אלפי בחורי ישיבות השתתפו ביום חמישי האחרון בכינוס החיזוק 'עמודי עולם' בהיכל ארנה בירושלים, כאשר גדולי ישראל טרחו ובאו להשתתף בכינוס המרומם במיוחד | תיעוד וסיקור מיוחד מהמעמד (חדשות חרדים)
ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, הזהיר במהלך דבריו בכנס ההיסטורי של גדולי ישראל מפני גיוס לצה"ל: "לא יתכן שמי שהולך לצבא הוא ייצא משם אותו דבר, וזו ממש גזירת שמד" | ראש הישיבה הוסיף: "מי שהולך לשם - מאבד עצמו לדעת מבחינה רוחנית" | צפו בדברים (חרדים)