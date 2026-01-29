השבוע ביום א׳ נערכה שמחת האירוסין לנכדת האדמו״ר מויז׳ניץ והאדמו״ר מפרמישלאן בת להרה״צ דוד רוזנבוים, עב״ג החתן בן הרב שמעון ארנסטר ונכד אב״ד מאקווא אשדוד ואב״ד מאור החיים צפת | שמחת האירוסין נערכה בבית המדרש הגדול ויז׳ניץ ברחוב שלמה המלך | במהלך האירוסין שברו הסבים את הצלחת לקול שירת האלפים | שמחת החתונה נקבעה לחודש כסלו בשעה טובה ומוצלחת (חסידים)
קהל רב נטלו חלק בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מסטריקוב. בן לחתנו הרה"ג מרדכי סופר, ראש כולל 'אמרי סופר', ובנו של הגה"צ רבי שמעון סופר, אב"ד ערלוי בני ברק. עב"ג הכלה בת הרה"ג יחיאל יהושע רבינוביץ, רב קהילת "תפארת יעקב" בבית שמש, בנו של הגאון רבי שמחה רבינוביץ בעל ה'פסקי תשובות' וחתן הגה"צ אליעזר ארנסטר, רבה של קריית "מאור החיים" בצפת | במהלך השמחה פיזז החתן כשהוא אוחז בדיני הדסים בידו, כפי המובא בספרי קבלה | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצה"ק ויז'ניץ נחוגה בשבת האחרונה שמחת האופריף לאחיינו של האדמו"ר, נכד לגיסו אב"ד מאור החיים בצפת | כנהוג בחצרות חסידים, כלל החתנים מהתקופה הקרובה זכו שהאדמו"ר יחבוש על ראשם שטריימל טרם צאתו לימי מנוחה בשווייץ למשך עשרה שבועות | צפו בתיעוד מערב שבת ומצאתה (חסידים)