מהלך דרמטי של ממשל טראמפ: ארה"ב חותמת על הסכם גרעין אזרחי בשווי מיליארדי דולרים עם בעלת ברית היסטורית של רוסיה | הביקור חסר התקדים של סגן הנשיא מסמן את תחילתו של מסדרון אנרגיה חדש שיעקוף את איראן וישנה את המאזן הגיאופוליטי באזור | כביש עוקף רוסיה איראן (חדשות בעולם)
הצעת חוק שמבקשת להסיר מגבלות על סיוע לאזרבייג׳ן הציתה קמפיין תקיף של הארגון הארמני בארה"ב נגד ישראל ובהודעה שהוציא היום הוא שילב שפה על "מסורות יהודיות" בתוך ההתקפה | בניו יורק, ראש העיר החדש זוהרן ממדאני פתח את הקדנציה בשינויי מדיניות שעוררו סערה בקהילה היהודית | ובארמניה ציינו צעירים ארמנים את יום הולדתו של גארגין נז׳דה, דמות שמוגדרת בישראל כמשתף פעולה עם הנאצים (חדשות בעולם)
בזמן שארמניה מנסה להפשיר את המתיחות מול ירושלים כחלק מההתקרבות למערב, גורמים בקהילה היהודית טוענים כי הלובי הארמני בוושינגטון מנהל קמפיין אגרסיבי נגד שיתוף פעולה עם אזרבייג'ן בעזה | הקהילה היהודית בבאקו במכתב רשמי לממשל האמריקאי על המצב (חדשות בעולם)
ברקע המתיחות המתמשכת מול הטורקים, ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה כי הוא "מכיר ברצח העם הארמני בתקופת מלחמת העולם הראשונה" - דבר שנמנע מלעשות במשך שנים כדי לא לפגוע בקשרים עם טורקיה | אחרי שנשאל על ידי המראיין מדוע מדינת ישראל לא הכירה ברצח העם עד היום - אמר נתניהו: "ובכן, עשיתי זאת בזה הרגע" (מדיני)
אחרי הסכם שלום היסטורי שהצליח הנשיא טראמפ להשיג בין ארמניה לאזרבייג'ן הלוחמות אחת בשנייה מזה שנים רבות, בקהילה היהודית בבאקו מברכים על ההסכם: “מכה לאיראן” | במקביל, בטהרן ובמוסקבה מביעים התנגדות חריפה להסכם ההיסטורי (חדשות בעולם)
אחרי הסכם שלום היסטורי שהצליח הנשיא טראמפ להשיג בין ארמניה לאזרבייג'ן הלוחמות אחת בשנייה מזה שנים רבות, איראן מאיימת כעת על היוזמה של ארה"ב | האיראנים מאיימים לשבש את הדרך שאמורה להפוך למקור הכנסה עבור ארה"ב (חדשות, בעולם)
משלחת ארמנית, סיימה בימים האחרונים ביקור בוושינגטון, שכלל בין היתר פגישות עם בכירי הלובי היהודי, בהם נציגי AIPAC ו-AJC | גורמים יהודים ברחבי העולם מסבירים, כי הפגישה עם הארמנים היא טעות - למרות שקיימים יחסים מדיניים בין ישראל לארמניה (העולם היהודי)