ראש העיר זוהרן ממדני בחר לציין את "יום המס" באופן חגיגי במיוחד עבור תושבי ניו יורק העובדים | בסרטון שהפיץ, כשהוא ניצב מול הפנטהאוז היוקרתי בשווי 238 מיליון דולר של קן גריפין, הכריז ראש העיר על השגת מס ה"פייה-א-טר" מס היסטורי וראשון מסוגו בתולדות המדינה (חדשות בעולם)
סקר חדש שפורסם לאחרונה בדק את האפשרות שמול המועמד הפרו פלסטיני לראשות העיר ניו יורק יתמודד רק המועמד העצמאי קאומו, והממצאים חושפים אפשרות, אם כך יקרה, להביס את ממדאני. לפי שעה הסיכויים לכך קלושים | המספרים והפרטים (חרדים, בעולם)
זוהראן ממדאני, המועמד המוביל לראשות העיר ניו יורק מתגלה לא רק כאנטי-ישראלי קיצוני החשוד באנטישמיות, אלא גם כתומך בטרור, או לכל הפחות, בתומכי טרור | פגישה אחת שקיים עם אימאם ששמו נקשר בפיגוע בניו יורק ב-93, הצליחה לזעזע את הניו-יורקרים (חדשות)
לאחר תוצאות נמוכות במיוחד בסקרים, הערב הודיע ראש העיר ניו יורק היוצא אריק אדמס על הסרת התמודדותו בבחירות לראשות העיר | המהלך אמנם מגביר את סיכוייו של המועמד המועדף על החרדים - אנדרו קאומו, אולם עדיין ארוכה הדרך עד לניצחון (בעולם)
מושלת מדינת ניו יורק קתי הוקול הודיעה אמש כי היא תומכת במועמד האנטי-ישראלי זוהראן ממדאני, בהתמודדותו לראשות העיר ניו יורק | המהלך מגדיל עוד יותר את הסיכויים של ממדאני להיבחר, והחרדים מתפללים לנס (בעולם)
זוהראן ממדאני, המועמד האנטי-ישראלי המוביל לראשות עיריית ניו יורק הצהיר בראיון כי יורה על מעצרו של ראש הממשלה נתניהו מיד עם הגעתו לעיר | נראה שאין לממדאני סמכות חוקית לבצע את המעצר מכיוון שארה"ב אינה מכירה בסמכותו של בית הדין הפלילי (בעולם)