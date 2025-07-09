בשמחת שבע הברכות לנכד האדמו"ר מבאבוב, שערך הסבא הרה"ח ר' אליעזר דוד עסטרייכער, פיזזו והתעלו המשתתפים בשמחת בית צדיקים | את השולחן פיארו בנוכחותם האדמו"רים ממונקאטש וקאסען, שהרחיבו בנועם שיח ואף יצאו במחול נלהב עם החתן ועם הסבא הדגול האדמו"ר מבאבוב | בסיום השמחה ליווה האדמו"ר את האדמו"רים האורחים עד לרחובה של עיר, שם נפרד מהם לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
בעיר התורה והחסידות בני ברק, נחגגה בקול ששון וקול שמחה, שמחת שבע הברכות המרכזית לרגל נישואי בת הרה"צ ר' מנחם מנדל לעמבערגר, בן הגה"צ אב"ד מאקאווא בני ברק זצוק"ל וחתן הגה"צ רבי ירמיה ניישלאס, אב"ד סערדהעלי. החתן נכד האדמו"ר מטשראנוביל, בן לבנו הרה"צ ר' פנחס ישראל טווערסקי, חתן האדמו"ר מקאסן היללקרעסט (חסידים)