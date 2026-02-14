"נשק כימי"

חמש מדינות אירופאיות פרסמו היום הצהרה משותפת הקובעת כי אלכסי נבלני הורעל באמצעות רעל נדיר | המדינות האשימו את רוסיה בביצוע ההרעלה, בעוד האחרונה דחתה את ההאשמות ואמרה כי מדובר במוות בלתי-מוסבר | שנתיים לקח לאירופה לעלות על הרעלן בו נהרג נבלני, לאור נדירותו של החומר הכימי| כעת זה רשמי: נבלני חוסל בנשק כימי | כל הפרטים (בעולם)
כוחות הביטחון באיראן השתמשו ברעלים נגד מפגינים, זה מה שעולה ממסמכים פנימיים שנחשפו בבריטניה | המסמכים חושפים שימוש בחומרים כימיים שגרמו למקרי מוות מאוחרים בערים המרכזיות| גורמים פוליטיים בבריטניה מגדירים את הראיות כאמינות ומצביעים על קושי בזיהוי החומר (חדשות)
כותרות העיתונים בקהיר הושחרו: "פיתוח טילי קרקע-קרקע מצרי בעלי ראשי נפץ כימיים, מכוונים אל עבר תל-אביב" | 15 שנה אחרי השואה, ושוב מדענים נאצים עושים יד אחת עם נאצר ומאיימים להשמיד את ישראל | המוסד מלכלך ידיים ומגייס את החייל מספר אחד של היטלר | זהו סיפורו של ענק הקומנדו, אוטו סקורצני, שכמעט חטף את הגנרל אייזנהאואר, אבל לא הצליח להסיר את שמו מרשימות החיסול של שמעון ויזנטל (מגזין בבלי)
טראמפ ופוטין שוחחו אמש במשך שעה על העניינים הבוערים כמו המלחמה שנמשכת מול אוקראינה וההפצצה האמריקנית על מתקני הגרעין באיראן | פוטין התעקש להמשיך עד להשגת מטרות המלחמה וההביע הסתייגות מהפעולה הצבאית שביצעה הפנטגון | הביון ההולנדי טוען שרוסיה ביצעה שימוש בנשק כימי במלחמה (בעולם)