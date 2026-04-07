צפו בתיעוד מסכם ומרהיב מתחילת ימי חג הפסח בחצר הקודש תולדות אברהם יצחק | מבדיקת חמץ בקולפיק כמנהג הרה"ק ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זי"ע, דרך אפיית המצות בחצות היום בלהבת אש קודש ועד לשולחן הטהור במהלך החג • וגם, האורח רם המעלה ממונסי והצצה לקערת הסדר המשלבת זהב וכסף • צפו בגלריה (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול מחנובקא בעלזא בבני ברק, נחוגה אמש (רביעי) שמחת נישואי נכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, החתן בן לחתנו האדמו"ר מספינקא מונסי, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מזידטשוב בני ברק | בשמחה הגדולה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים, ובשיא הערב פיזז האדמו"ר לפני הכלה בריקוד אש קודש במעמד המצווה טאנץ (חסידים)