שר המשפטים יריב לוין דיבר במסיבת עיתונאים לקראת ההצבעה על חוק שיאפשר להעמיד לדין מחבלי נוחבה שהשתתפו ב-7 באוקטובר, שתתקיים מחר | הוא אמר כי "הצעת החוק היא צדק היסטורי של הטבח הנורא. נקפיד על זה שההליכים המשפטיים יעמדו בכל הסטנדרטים הבינלאומיים" (כנסת)
במחלקה לחקירות שוטרים, עדכנו היום, כי יש בכוונתם להעמיד לדין איש שב"כ בכיר במיל', בעקבות הדלפות שלו על הליכים שקוראים בתוך השב"כ ולטענתם הדבר גרם לנזק ביטחוני חמור | איש השב"כ החשוד בהדלפה, שימש כסגן ראש יחידה והוא צפוי לעמוד לדין פלילי בכפוף לשימוע שייערך לו | כל הפרטים (בארץ)
בהודעת פרקליטות המדינה נמסר כי גוטליב חשודה בעבירה על חוק השב"כ לאחר שחשפה מידע חסוי – וסירבה להתייצב פעמיים לחקירה במשטרה |טלי גוטליב: כפי שלא התייצבתי לחקירה כך אין בדעתי להתייצב לשימוע! היועמשי״ת מוזמנת לפעול כרצונה ואני אעמוד על חסינותי בוועדת הכנסת שם צפויים חברי הכנסת לקבל את עמדתי (בארץ)