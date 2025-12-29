מאבטחים שפעלו סמוך לקו התפר באזור גבעת זאב, נעצרו על ידי שוטרי מחוז ירושלים בחשד שניצלו את תפקידם והכניסו מאות שוהים בלתי חוקיים לישראל תוך עקיפת בידוק ביטחוני וקבלת שוחד, וסיכנו באופן חמור את ביטחון אזרחי מדינת ישראל | היום, בתום החקירה, הוגשה נגדם הצהרת תובע על ידי הפרקליטות (משטרה)
הודעה משותפת לשירות הביטחון הכללי ולמשטרת ישראל על מעצר חשודים בפעילות "אלימה וחמורה" נגד אנשי כוחות הביטחון. מעשי החשודים, על פי ההודעה הרשמית, מהווים "סכנה חמורה לביטחון המדינה". צו איסור פרסום הוטל על פרטי החקירה (ביטחון)
׳מטריקס׳, סוכן סמוי שהופעל על ידי ימ"ר ירושלים, הביא לאיסוף ראיות נגד עשרות חשודים בעבירות סחר בכלי נשק, אמצעי לחימה ומטעני חבלה | הלילה נעצרו עשרות חשודים ובחיפוש שערכו הכוחות בבתיהם, נתפסו אמל"ח, חומרים חשודים כמסוכנים וכלי רכב | הבוקר נערך טקס 'פיצוח סוכן' בראשות מפכ"ל המשטרה | תיעוד מהמעצרים, הטקס והאמל"ח שנתפס (משטרה)