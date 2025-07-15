קהל רב של חסידים, ובראשם אדמו"רים ורבנים, השתתפו בסוף השבוע האחרון בסעודת ההילולא המרכזית לרגל הילולת הרה"ק רבי משה מקוברין זי"ע | את הסעודה ערך נכדו, הרה"ג ר' שלמה זלצמן, אב"ד קוברין ורב המושב נווה ירק | במהלך הסעודה נשאו דברים: האדמו"ר מזוויעהיל, הגאון ר' יצחק דוד אלתר, הגאון ר' ישראל זושא הורביץ והרה"ג יהודה דייטש | את המשא המרכזי נשא הרב זלצמן, שעמד על תולדותיו ומשנתו של זקנו הגדול | בסיום מסכת כובד הרה"ג ר' יחיאל מאיר זלצמן, ובברכת המזון כובד הרה"ג ר' פנחס זלצמן, רבה של מולדובה (חסידים)
המשפיע החסידי הגה"צ רבי יהודה דייטש, ערך בשבוע האחרון מסע חיזוק בניו יורק, במהלך הביקור נשא דרשות ושיחות חיזוק בהיכלי התורה והישיבות, וכן ביקר בבתי גדולי ישראל, ביניהם אצל האדמו"ר מסאטמר שהרחיב עמו בשיחה חסידית (חסידים)