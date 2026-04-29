מטפס הסיני הדהים את עולם הספורט כשקבע שיא עולם חדש בטיפוס מהיר לגברים במהלך משחקי החוף של אסיה בסאניה | ההישג ההיסטורי של הנער בן ה-16 מנפץ את השיא הקודם ומבסס את מעמדו של ג'או כסטנדרט החדש בענף (חדשות בעולם)
במשך שנים תהו חוקרים מדוע תכונת השמאליות שרדה למרות שהיא נחלתם של כ-10% בלבד מהאוכלוסייה | מחקר טרי מאיטליה מספק את החלק החסר בפאזל: שמאליים לא רק נהנים מיתרון ההפתעה בקרב ובתרבות - הם גם מחפשים את האתגר באופן פעיל, בעוד שימניים נוטים להימנע ממנו (פסיכולוגיה)
רב האמן האמריקני הנס נימן גבר על חברו לנבחרת פביאנו קארואנה בתחרות יוצאת דופן ששילבה טקטיקה, נשימה ושליטה עצמית | האירוע התקיים ימים ספורים לפני טורניר השחמט העולמי ה"פריסטייל גרנד סלאם" בדרום אפריקה (בעולם)
ג'אנלוקה ג'יאנפרארי מאיטליה זכה בפרס הגדול בטקס פרסי HIPA בדובאי, בזכות צילום מדהים של הר הגעש אתנה בסיציליה | התחרות, אשר חילקה סכום כולל של מיליון דולר, משכה למעלה מ-87,000 עבודות מ-50,000 צלמים מכל העולם והציגה עוצמה אנושית מול כוחות הטבע והמציאות הקשה (בעולם, אומנות)
חברת Kheiron Biotech הארגנטינאית יצרה חמישה סוסי פולו גזעיים ראשונים מסוגם בעולם באמצעות טכנולוגיית עריכה גנטית CRISPR, שפותחה לשיפור מהירות וכוח | אולם האיגוד הלאומי והתאגדות המגדלים הטילו חרם על הסוסים החדשניים ומזהירים מפני פגיעה בעתיד הספורט והחקלאות המסורתית במדינה, בעוד הרגולטור הביוטכנולוגי מאשר כי הסוסים עומדים בתקנות ואינם נחשבים אורגניזמים מהונדסים (בעולם)
אחרי שנה של עמל התורה תחת ימי מלחמה ואתגרים, יצא עולם הישיבות ל"בין הזמנים" כדי לנוח ולאגור כוחות | במהלך ימים אלו, נוהגים בעולם הישיבות לערוך קעמפים לתלמידיהם המסודרים עם תוכנייה מדוקדקת - כאשר תוכניות החברה והתחרויות הם פסגת החוויה וההווי | כישרונות מתגלים, אנרגיות מתפרצות, לצד שמחה ואווירה שאין לתאר | עם תום החופשה, יצאנו לסקר את ההווי הקסום שבקעמפים | וגם, בכירי ה'שופטים' בתחרויות מספרים על החוויה מהזווית שלהם • פרויקט מיוחד (עולם הישיבות)
נועם שזיר, גאון יהודי שומר מצוות, הוא אחד מהאבות המייסדים של הבינה המלאכותית המודרנית. כמתכנת שעבד בגוגל והבין את הפוטנציאל הלא ממומש של ה-AI, החליט שזיר לעשות צעד דרמטי: התפטר מגוגל ופתח חברת סטראטאפ שמייצרת מכונות מדברות | בקיץ שעבר, גוגל הבינה שהיא צריכה אותו - ורכשה אותו בסכום דמיוני של 2.5 מיליארד דולר | האבא החרדי של הבינה המלאכותית (מגזין בבלי)