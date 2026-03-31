לאחר שבוע של התעלות בבני ברק, הרבי מסאדיגורה המריא לאנטוורפן שם יחגוג את הפסח בבית חותנו הגרא"ח שטרנבוך • קודם הנסיעה: הרבי שפך שיח ותחינה על קברי זקיניו זצ"ל בבית העלמין בבני ברק • צפו בתיעוד ממעמדי אורה בשאיבת "מים שלנו" בקריית הרצוג, ובאפיית מצות ב"סילודין" ובהמשך כשהמוני החסידים וראשי העיר נהרו להתברך ולקבל "מצות שמירה" • סיקור מיוחד (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'חכמת אליעזר' מסערט ויז'ניץ זצ"ל, ערך חתנו האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו בבית שמש, בהשתתפות תלמידי הישיבה ורבני האזור | למחרת, בצהרי היום, פקד האדמו"ר את הציון הק', באוהל אדמו"רי בית ויז'ניץ בב"ב | האדמו"ר אף השתטח על ציון דודו הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל, ראב"ד אנטווערפן לרגל יום היארצייט (חסידים)