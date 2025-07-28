אמש נחגג מסיבת לחיים לרגל קשרי השידוכין של החתן, בנו של האדמו"ר מאונגוואר, עם הכלה, נכדת האדמו"רים מנדבורנה ומודז'יץ, בת להרב יוסף דוד רוזנבוים | המעמד אמש נערך במתכונת מצומצמת בקרב בני המשפחה בלבד, כאשר בימים הקרובים צפויה להיערך מסיבת האירוסין ברוב פאר והדר בהשתתפות קהל החסידים משלוש החצרות המעטירות (חסידים)
במעון הנופש של האדמו"ר מויז'ניץ במושב אורה, נחגגה בקול רינה ותודה שמחת אירוסי נכדתו הכלה, בת לבנו הגה"צ אב"ד ויז'ניץ אלעד, עם החתן נכד האדמו"ר מגורליץ וגאב"ד ביליץ | שמחת האירוסין לקהל החסידים יחגג בביהמ"ד הגדול במרכז הקריה בבני ברק, ביום רביעי פרשת ואתחנן | וחסידים ברינה יגילו (חסידים)
במושב אורה נחגגה אמש (חמישי) שמחת הווארט לכלה נכדתם המשותפת של האדמו"רים מויז'ניץ וסקווירא | בשמחה השתתפו משפחת המלוכה המורחבת. האדמו"ר מויז'ניץ העניק שעון זהב לחתן | את שמחת האירוסין יחגגו בשבוע הבא בהשתתפות אלפי חסידים (חסידים)