חייל בצבא ארצות הברית נעצר והואשם לאחר שתכנן לבצע טבח המוני בבית כנסת באמצעות נשק חם וציוד מיגון צבאי | אזרח עירני דיווח ל-FBI על מסרים קיצוניים שהפיץ ברשת, שם תועד בהקלטות מזעזעות כשהוא מצהיר כי רצח יהודים הוא "מטרת חייו" | החקירה העלתה כי תכנן לפשוט על בית כנסת עם סיום פריסתו המבצעית כשהוא חמוש ברובה סער ומחסניות רבות (חדשות, בעולם)
נשיא המדינה הרצוג פתח את ביקורו באוסטרליה בטקס זיכרון בזירת הטבח הנוראי בחוף בונדי: "הטרוריסטים הנתעבים הללו כיוונו באופן מדויק כדי לפגוע באחיותינו ואחינו היקרים - יהודי אוסטרליה, אך הייתה זו גם מתקפה כנגד כלל האוסטרלים" (בעולם)
האינטרנט באיראן מנותק כבר יותר מ-90 שעות, ובחסות הערפל התקשרתי, כוחות המשטר טובחים במוחים ללא רחם | עד ראייה מעריך כי למעלה מ-10,000 בני אדם נהרגו עד כה | מקורות באיראן מספרים כי "המצב כאן גרוע, יורים עלינו כדורים חיים. זה אזור מלחמה, הרחובות מלאים בדם, הם לוקחים גופות במשאיות" (חדשות, העולם הערבי)
האנטישמיות באוסטרליה הרימה ראש במהלך השנתיים האחרונות, אך המדינה לא עשתה הרבה מלבד להודיע על הכרה במדינה פלסטינית, כעת, אחרי הטבח הנורא, נשיא המדינה הרצוג קרא בדבריו למדינה להתעשת | צפו (חדשות העולם היהודי)
עדויות נוראיות התפרסמו אמש ברשת BBC לאחר הטבח בעיר אל-פאשר שנכבשה על ידי כוחות המורדים בסודן | זוהי העיר האחרונה באזור דארפור שנפלה מידי השלטונות לכוחות ה-RSF האכזריים | הטבח, הביזה - והירי "בכל מי שזז" (בעולם)
טבח מתרחש בימים אלו בעיר אל פאשר שבסודן לאחר שכוחות ה-RSF הצליחו לכבוש את העיר בתום מצור שנמשך כשנה וחצי | צילומי לוויין חשפו זוועות בלתי ניתנות לתיאור | ההערכה היא כי אלפי אזרחים מוצאים להורג על ידי המיליציה, ואין מושיע (בעולם)
סרטון ויראלי שפורסם ביממה האחרונה באיראן, עורר גל של לעג וביקורת על תנאי המזון הירודים באוניברסיטאות במדינה | התיעוד מציג טבח באוניברסיטת “שהיד מנתזרי” במשהד כשהוא מחלק לסטודנטים אוכל… עם את חפירה (העולם הערבי)
האם שנים של שתיקה רועמת בשל אינטרסים ביטחוניים וכלכליים, מגיעות לסיומן בהתייחסות של ראש הממשלה נתניהו לסוגיה הרגישה? וגם, מה עמד מאחורי ההתעקשות להתעלם מהשואה הארמנית, ומה יהיו ההשלכות כעת? | סקירה מיוחדת (מגזין)
מה קרה בקיבוץ סופה בבוקר שמחת תורה? | על פי התחקיר של צה"ל, שנחשף הבוקר אחרי שהוצג למשפחות, הקיבוץ הותקף על ידי כ-50 מחבלים, חלקם חדרו לשטח הקיבוץ, בשני גלים | עולה מהתחקיר כי טנק שיצא לעבר גדר המערכת בבוקר הטבח בלם מחבלים רבים שהתקרבו | הפרטים והממלאים המלאים (ארץ)