מח"ש שיחררה הערב את ראש להב 433 ניצב מני בנימין, לאחר שבמהלך חקירתו הארוכה סירב לחתום על תנאי הרחקה מקצין ביחידה | חקירתו היום נמשכה שעות מעבר למצופה | עורך דינו מסר כי ניצב בנימין חתם על התנאים "תחת מחאה" ושוחרר בתנאים שנכפו עליו | במח"ש מכחישים (משטרה)
מח"ש זימנה שורת בכירים במשטרה לעדות פתוחה במסגרת החשדות נגד מפקד להב 433 מני בנימין | בין הבכירים שזומנו להעיד – ראש אגף החקירות ומפקד יאחב"ל, היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית | גורם בכיר באכיפת החוק אמר "ספק גדול אם נראה את ראש להב חוזר לתפקידו" (משטרה)
כחלק מהמאבק המתמשך בפשיעה, יחידת הסוכנים באגף חקירות ומודיעין בלהב 433 הפעילו סוכן סמוי שאסף ראיות מפלילות נגד למעלה מ-50 חשודים בעבירות של סחר באמל"ח וחומרים מסוכנים בשווי מאות אלפי שקלים | הבוקר עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצרו עשרות חשודים ברחבי הארץ (משטרה)