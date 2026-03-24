פריצת דרך מדעית חושפת יעד טיפולי חדש במחלה: אנזים המעורר דלקת במוח של נשאי גֵן הסיכון APOE4 | התרכובות החדשות הצליחו לחדור למוח במודלים ניסיוניים, להפחית פעילות פתולוגית ולשמר תפקוד תקין של תאי עצב (בריאות)
חוקרים ממרכז המחקר הגרמני למחלות ניווניות גילו כי מבנים מיקרוסקופיים במוח, האחראים ליצירת פולסים חשמליים בתאי עצב, משתנים בגודלם בזמן למידה | הממצא חושף מנגנון חדש של גמישות מוחית, שעשוי לשפוך אור על תהליכי זיכרון ואף על מחלות כמו אלצהיימר (בריאות)
מחקר ארוך־טווח מצא כי אנשים המשלבים פעילות גופנית קבועה בשגרת חייהם באמצע החיים ולא רק בצעירותם, נהנים מירידה של כ־40%–45% בסיכון לפתח דמנציה בשנים המאוחרות | הנתונים מצביעים על כך שהאופן שבו אנחנו זזים בגילים 45–64 - ובעיקר עצימות המאמץ - עשוי להיות גורם מפתח בבריאות המוח, בעוד שבגיל מבוגר יותר כמעט כל תנועה נספרת (בריאות)
חוקרים מאוניברסיטת פלורידה אטלנטיק גילו כי חלבון המשתחרר מהשרירים בזמן פעילות גופנית (Cathepsin B) מצליח למנוע אובדן זיכרון ולשמר את תפקוד המוח | הטיפול החדש מתבסס על חיזוק השריר - ומציע תקווה לגישה לא פולשנית וזולה שנמצאת בהישג יד עבור מיליוני מטופלים | מה עומד מאחורי הגילוי, ואיך תאי השריר הפכו לחזית המאבק בדמנציה? (בריאות)
מחקרים שנעשו לאחרונה מראים: דמנציה אינה גזירת גורל – שינויים פשוטים באורח החיים, כמו פעילות גופנית מתונה, תזונה מאוזנת, חיי חברה פעילים, שינה איכותית והפסקת עישון, עשויים להפחית את הסיכון להתפתחות המחלה בצורה דרמטית | גם בגיל מבוגר ניתן להשפיע על בריאות המוח, להאט את ההידרדרות הקוגניטיבית ולשפר את איכות החיים (בריאות)
מחקר חדש שנעשה בקרב אוכלוסייה מבוגרת בארה"ב מגלה מידע מפתיע: בכד לשמור על בריאות המוח יש לאכול לכל הפחות ביצה אחת בשבוע | ממצאי המחקר הראו כי ישנו הבדל בין נבדקים שאכלו ביצה אחת לשבוע לבין אלו שאכלו רק אחת לחודש | כך החוקרים מוסייפים כי מלבד אכילת הביצים יש לשלב תזונה בריאה המורכבת ממזונות חיוניים נוספים (בריאות)