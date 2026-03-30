כוחות צה"ל נתקלו במארבי נ"ט וכטב"מים מתאבדים בעומק שטח לבנון. שלושה גיבורים פצועים באורח קשה פונו תחת אש לבתי החולים, לצד פצועים נוספים בדרגות שונות. עם ישראל נקרא להרבות בתפילה לרפואת הלוחמים המחרפים נפשם (צבא וביטחון)
דובר צה"ל קבע היום כי התרחשו כשלים משמעותיים באימון קרבי שהביא למותו של לוחם יחידה 504 יוסף חיים צבי סרלין זכרו לברכה | בעקבות כך הודיע צה"ל על הדחה של שלושה קצינים, הערה פיקודית למפקד היחידה ועיכוב בקידום של קצין בכיר נוסף | כל הפרטים (חדשות, צבא)
בשבועות האחרונים נרשמה עלייה חדה במספר התאונות המבצעיות בעזה, שחלקן עלו בחיי לוחמים | ביממה האחרונה נפצעו שמונה לוחמים כתוצאה מפיצוץ ליד טנק בצפון רצועת עזה |שנים נפצעו באורח בינוני ושישה לוחמים באורח קל | הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחותיהם עודכנו (צבא)
יומיים לאחר פרסום דבר נפילתו של סמ"ר עמית כהן ז"ל בחאן יונס, הבוקר דווח כי עמית נהרג מאמצעי נפץ שהוצמד לרחפן אזרחי בתוך מגנן הכוחות בחאן-יונס | על פי החשד, קצינים ניסו להדגים הטלת אמצעי נפץ מהרחפן, למרות איסור המג"ד (צבא)