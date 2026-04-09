צפו בתיעוד מסכם מחג הפסח בצילו של הגאון רבי בנימין אלישיב, החל ממעמד שריפת החמץ בערב החג, דרך התפילה המרגשת בחול המועד במרומי הר הצופים מול מקום המקדש, שם צפה הגאון אל עבר הר ה' מבעד למשקפת | בהמשך, ביקור החג במעונו של אחיו הגדול, הגאון רבי משה אלישיב, שם התקבל ביתרת הכבוד, לשולחן הוגש כיבוד של יין, שקדים ואגוזים, כמנהג החג (חרדים)
ביום הילולת פוסק הדור מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, נערך סדר לימוד מיוחד בבית מדרשו 'תפארת בחורים' בשכונת מאה שערים בירושלים | בסדר השתתפו בניו הרבנים הגאונים רבי משה ורבי בנימין דוד, אשר חיזקו את ציבור הלומדים בדברי זיכרון והתעוררות | לאחר מכן עלו בני המשפחה וקבוצת תלמידים לציון הקדוש בהר המנוחות, שם העתירו בתפילה לישועת הכלל והפרט (חרדים)
במלאות י"ג שנים להסתלקותו בסערה השמימה של פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, התאספו אמש בניו, ומוקירי זכרו בהיכל בית מדרשו 'תפארת בחורים', לתפילת ערבית, ולימוד משניות יחדיו לעילוי נשמתו | צפו בתיעוד (חרדים)