מלחמה בניצול הציני של תגי הנכה: משרד התחבורה השיק את אפליקציית "חניתי" שתמנע חנייה כפולה לשני רכבים במקביל. על רקע זינוק ל-450 אלף תגים, הפיילוט יוצא לדרך בירושלים ובתל אביב בדרך לרפורמה הממשלתית (בארץ)
זעם רב בקרב טייסי ענקית התעופה האמריקנית דלתא איירליינס, לאחר שהתברר להם כי החברה מחזיקה בגישה חופשית אל המידע בטלפון שלהם וכי למעשה היא עוקבת אחריהם לצד איסוף המידע מתוך הטלפון | זה מה שהתגלה בחקירת צורת הריגול (תעופה)
לפי גורמים רשמיים במדינה, רוסיה צפוייה לחסום לשימוש את אפליקציית המסרים הפופולרית ובמקומה להשיק אפליקציה אחרת בשם MAX | המהלך הוא חלק ממדיניות הממשלה לנתק כל תלות בשרותים דיגיטלים ממדינות זרות | הצעד עשוי להיכנס לתוקפו עד לסוף שנת 2025 (טכנולוגיה)