סמוך ליישוב עפרה התגלתה מערה חדשה, שכוללת אולם תת קרקעי ענק - הגדול מסוגו בישראל, באורך 88 מטרים, רוחב 75 מטרים וגובה של כ-40 מטרים | בין הממצאים הייחודים שהתגלו בה, ניתן למנות זקיפים, נטיפים, אוזני פיל אדירות, משקעי בריכה וגבישים | מדוע היא זכתה לשם "מערת היובל" ולמה היא בסכנת הריסה? | צפו בתיעוד מהמערה (תיירות, בארץ)
יוצאים לטייל ברחבי ארצנו היפה והקסומה? הגיע הזמן להכיר מקרוב את שדרת השליטה ואופן הניהול של הטבע בישראל | מה ההבדל בין קק"ל (קרן קיימת לישראל) לבין רט"ג (רשות הטבע והגנים), ועל מה אחראית 'החברה להגנת הטבע'? | מה ההבדל בין 'שמורת טבע' לבין 'גן לאומי'? | מי מסמן את המסלולים בשביל ישראל? | מי קובע כמה נשלם על כניסה לשמורה - ולפי איזה היגיון? | כל מה שלא ידעתם (מגזין בבלי)