בערב ראש חודש סיון (מוקדם) התקיימה במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שמחת הברית לבן נינו. ראש הישיבה כובד בסנדקאות | מיד לאחר מעמד הברית, נערכה בחדרו של ראש הישיבה תפילת יום כיפור קטן במניין מצומצם של בני המשפחה ומקורבים, אשר העתירו בתפילה לקראת החודש בו ניתנה התורה (חרדים)
נוכח הדיונים המכריעים והכרעת הדין הצפויה בעניין חוק הגיוס, יוצא מרן רה"י הגר"א סאלים בקריאה נדירה לקביעת יום חמישי הקרוב, ערב ראש חודש כסלו, כיום צום, תפילה וזעקה ברחבי היכלי התורה, וכן הורה על מעמד מיוחד בכותל המערבי (עולם הישיבות)
שעות נעלות של קדושה, התעוררות ושמחה הייתה מנת חלקם של אלפי חסידי צאנז ביום חמישי האחרון, עת זכו לשוש ולשמוח בשמחתו של צדיק, בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לבנו אב"ד החסידות בארה"ב | השמחה החלה בשעות הבוקר במעמד הנחת תפילין, ובהמשך התאספו האלפים לתפילת יום כיפור קטן, ולחגוג שמחת בר מצווה מפוארת | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
קול זעקה גדולה זעק המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, בעת שהתחנן לפני קונו בתפילה נרגשת ע"י קבר רחל אמנו ביום ערב ר"ח מנחם אב | עטוף בטלית, עבר המשפיע לפני התיבה, ובדמעות שליש עורר את הקהל לתשובה מאהבה תוך שהוא מתחנן לישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד המרגש מהבכיות והתפילות (חסידים)