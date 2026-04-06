שורה של מחקרים חדשים מציפים מחדש את הוויכוח סביב אימוני כושר בעצימות גבוהה – ומראים כי בעוד פעילות גופנית נמרצת ידועה כמפחיתה סיכון למחלות לב, היא עשויה גם לחשוף בעיות סמויה בלב שעלולות להיות מסוכנות למי שאינו מודע לקיומן | מומחים מזהירים כי יש מקום להרחיב את הבדיקות המקדימות לפני שמתחילים באימונים מאומצים (בריאות)
מחקר מקיף ופורץ דרך מנפץ את המיתוסים הישנים על בניית שריר: מתברר שגם אימונים קלים יותר, פחות זמן בחדר הכושר ואפילו סטים בודדים יכולים להוביל לתוצאות מרשימות | כל הדרכים המדעיות להפוך לחזקים יותר מבלי לשעבד את סדר היום (בריאות)
לאחר מאבק ציבורי ארוך ומחאה נרחבת של תושבים וארגוני סביבה, צה"ל הודיע רשמית על ביטול התוכנית להקמת מתחם אימונים במעיין עין פית שברמת הגולן | ההחלטה התקבלה בעקבות הפקת לקחים מהלחימה בעזה ושיקולים סביבתיים (צבא)
במתקן האימונים החדש בצפון, המכונה "מתקן לבנון", התקיימה השתלמות מטכ"לית ראשונה בהובלת המרכז הלאומי לאימונים ביבשה. המתחם, שנבנה לצורך היערכות ללחימה אפשרית בגזרת לבנון, מאפשר תרגול ריאליסטי של לחימה משולבת, כולל אימונים באש חיה. בין המשתתפים: יחידות חי"ר, שריון, הנדסה וחיל האוויר, לצד בכירי הפיקוד בצה"ל. לדברי גורמי צה"ל, מדובר ב"קפיצת מדרגה משמעותית" בהכשרת הכוחות (צבא)
16 חיילים פונו היום לבית החולים סורוקה מעזה כשהם סובלים מהתייבשויות ומכות חום בדרגות חומרה שונות | בעקבות כך הרמטכ"ל בהוראה חריגה על עוצר אימונים בכלל יחידות צה"ל עד ליום שלישי הקרוב, עקב "תנאי מזג האוויר החריגים הצפויים בימים אלו" (צבא)