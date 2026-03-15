גורמים ביטחוניים מדווחים על פגיעה חסרת תקדים במוקדי הכוח של איראן ובמערך הטק"ק, לצד עריקות המוניות בקרב כוחות הדיכוי ואובדן שליטה על המרחב האווירי | ישראל החזירה את איראן עשרות שנים לאחור, בס"ד (חדשות, צבא וביטחון)
בעקבות ביקור בבסיס הכליאה בכלא 10, פנה יו"ר ועדת הבריאות לשעבר, ח"כ יונתן משריקי, במכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כץ. לדבריו, שלושה בחורי ישיבות העצורים במקום דיווחו כי במשך שלושה ימים לא סופק להם מזון התואם את אורח חייהם: "פגיעה חמורה בזכות בסיסית" (חרדים, צבא)
שופטי בג"ץ קבעו כי על המדינה לפעול בהקדם האפשרי - בתוך 45 יום, לגיבוש מדיניות אכיפה אפקטיבית כלפי משתמטים בני הציבור החרדי, אשר תכלול צעדי אכיפה משמעותיים במישור הפלילי, ולקדם פעולות משלימות נרחבות במישור הכלכלי-אזרחי (בארץ)
עדויות מסמרות שיער המגיעות אלינו מרוסיה, מציגות את הדרך האכזרית בה בוחר צבאו של פוטין להוציא להורג את החיילים שערקו משדה הקרב | אכן, בצבאות רבים בעולם, כולל בישראל אגב, עריקות בזמן מלחמה משדה הקרב יכולה לגרור אחריה עונש מוות. אולם גם עבור פוטין, מדובר בדרכים יוצאות דופן באכזריותן, בה מקבלים החיילים הסוררים את עונשם המר | התחקיר של CNN - והעדויות המזעזעות משדה הקרב (חדשות, בעולם)