הממשל בדנמרק העביר פיצויים בסך 800,000 קרונות לארבעה נפגעים שפיתחו מחלת עיניים נדירה בעקבות שימוש בתרופות ווגובי ואוזמפיק של נובו נורדיסק | מדובר בתופעת לוואי נדירה, אך בלתי הפיכה, שהוכרה לאחר דיון ממושך והתייעצות עם מומחים | הפיצוי עשוי לעלות אם המגבלה תפגע בכושר ההשתכרות של המטופלים (בריאות)
חוקרים מאוניברסיטת פלורידה אטלנטיק גילו כי חלבון המשתחרר מהשרירים בזמן פעילות גופנית (Cathepsin B) מצליח למנוע אובדן זיכרון ולשמר את תפקוד המוח | הטיפול החדש מתבסס על חיזוק השריר - ומציע תקווה לגישה לא פולשנית וזולה שנמצאת בהישג יד עבור מיליוני מטופלים | מה עומד מאחורי הגילוי, ואיך תאי השריר הפכו לחזית המאבק בדמנציה? (בריאות)
מחקר קליני חדש מציג תקווה לחולי סרטן מתקדמים: הזרקה מקומית של נוגדן מהונדס לגידול לא רק העלימה את הממצא המטופל אלא עוררה תגובת שרשרת חיסונית שהשמידה גרורות באיברים שונים בגוף, תוך הימנעות מתופעות הלוואי החמורות שאפיינו ניסיונות קודמים (בריאות)
טיפות עיניים חדשניות על בסיס אצקלידין (aceclidine), המוצעות כתחליף יומי לא פולשני למשקפי קריאה, עתידות לשנות את חייהם של מיליוני אמריקאים הסובלים מזוקן ראייה. ההשקה מתוכננת לאוקטובר 2025 – והמחיר: 79 דולר לחודש (בריאות)
תרופה חדשה הפחיתה בכמעט חצי את חומרת דום הנשימה החסימתי בשינה, והציגה שיפור משמעותי בהשוואה לפלצבו | התרופה צפויה להוות תחליף פשוט ונוח למכשירי ה-CPAP המכבידים שעמם רבים אינם מצליחים להתמיד | מגמה זו מבשרת על שינוי משמעותי בגישת הטיפול לאחד מגורמי הסיכון המרכזיים לעייפות כרונית, מחלות לב ותאונות דרכים – ומעניקה לו מענה טוב יותר (בריאות)