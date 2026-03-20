סוכנות הידיעות הממלכתית בצפון קוריאה פרסמה תיעוד מביקורו של קים ג’ונג און במספנה שבה נבנית הצוללת הגרעינית | לביקור הגיע הרודן יחד עם ביתו ובכירים בממשל | מומחים בדרום קוריאה מעריכים כי עצם הצגת השלדה המלאה מעידה שרכיבים מרכזיים, בהם המנוע ואולי גם הכור הגרעיני, כבר הותקנו (צבא, בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע אמש כי ארה"ב נותנת אישור לדרום קוריאה לפתח צוללת גרעינית, במקום צוללות הדיזל בהן היא מחזיקה כעת | הצוללות צפויות להיבנות בארה"ב, למרות שלא ידוע על מתקן מתאים באזור לבניית צוללת מסוג זה (חדשות)
בתגובה לאיומיו של נשיא רוסיה לשעבר דמיטרי מדבדב, שטען כי ארה"ב מסתכנת במלחמה גרעינית אם תתערב ישירות בלחימה, הודיע טראמפ כי הורה להציב שתי צוללות גרעיניות אמריקניות ל"אזורים מתאימים", "למקרה שההתבטאויות המטופשות והמסיתות של מדבדב הן יותר מסתם דיבורים" (בעולם)