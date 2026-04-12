תיעוד מרומם מימי חג הפסח בצל האדמו"ר מבוטושאן, החל ממעמד שריפת חמץ עם קאלפיק כמנהג אדמו"רי השושלת למעלה בקודש, ברכת האילנות תחת עצי פרי, טיש נעילת החג עם בעקיטשע לבן, הבדלה, ובחלוקת מצה שמורה לשמירה ולהצלחה במוצאי החג (חסידים)
בחצר הקודש בוטשאן מסכמים את ימי הפורים המרוממים יחד עם ציון יומא דהילולא של האדמו"ר רבי מרדכי מבוטושאן זי"ע | תיעוד מקריאת המגילה, דרך מעמדי הברכות בליל פורים וקבלת הקהל ביום החג | רגע מיוחד נרשם בעת ביקורו של הגאון רבי שלום פרץ, ראש ישיבת המקובלים 'בית אל', שהגיע להתברך אצל האדמו"ר | ביום שושן פורים, חל יום ההילולא של האדמו"ר זי"ע. האדמו"ר ניגש לפני העמוד לתפילת שחרית, ולאחר מכן עלה בראש קהל החסידים לפקוד את הציון הקדוש במרומי הר הזיתים שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)