דוח חדש של משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות מצביע על היערכות לגל מחאות עולמי בין 28 ל-30 במרץ, על רקע "שבוע האפרטהייד הישראלי" ו"יום האדמה הפלסטיני" | ההפגנות מתוכננות בעשרות ערים בעולם, בהן המבורג, בורדו, ליון ווינה (חדשות)
העיתון האיטלקי "איל טמפו" פרסם סדרת תחקירים החושפים קשרים בין מוחמד חנון - איש חמאס בולט באיטליה ומגייס כספים ותיק לארגון - לבין בכירים בשתי מפלגות שמאל במדינה | חנון, שנמצא תחת סנקציות אמריקניות וארגוניות, ממשיך לקיים קשרים פוליטיים עם גורמים פרו־חמאסיים, בהם סוליימן חיג׳אזי, ואף הופיע לצדם באירועים רשמיים | התחקיר כולל תצלומים ומידע על מעורבותו בהפגנות אנטי־ישראליות, בעוד מנהיגי המפלגות נמנעים מלתת תשובות לשאלות העיתון (בעולם)
ביום רביעי הקרוב צפויים פרו-פלסטינים לערוך הפגנה כנגד פתיחתה של מסעדה חדשה בברלין, בניהולם של המסעדנים הישראלים אייל שני ושחר סגל, לשעבר דובר "הקרן ההומניטרית לעזה" (GHF) | מארגני המחאה טוענים כי ארגון ה-GHF הוא "הונאה" וכי היה מעורב במותם של יותר מ־800 פלסטינים בעזה (בעולם)