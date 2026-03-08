ניצחון סוחף בקלפי הסתיים במפגן ראוותנות שעורר זעם ציבורי מקצה לקצה והפך לוויראלי בשניות | כשהאידיאולוגיה הירוקה פוגשת מנוע V10 אימתני וזללן דלק, התוצאה היא משבר אמון חריף שמרעיד את מועצת בולטון (חדשות בעולם)
הרשות להגנת הסביבה של איראן הודיעה כי על תושבי טהראן להישאר בבתיהם, זאת בשל זיהום אוויר כבד שנגרם בעקבות התקיפות שביצעו ארצות הברית וישראל על מכלי נפט בעיר | מושל מחוז טהראן המליץ לכל האזרחים לעטות מסכות פנים בעקבות זיהום האוויר שנגרם מהתקיפה (בעולם)
ישראל עקפה היום את כל מדינות העולם ברמת זיהום האוויר, אירוע חריג שמתרחש בעקבות רוחות אפריקאיות שנדדו לארצנו | זיהום האוויר צפוי להתפוגג בהדרגה | משרד הבריאות יצא בהנחיות בעקבות המצב החריג (חדשות, בארץ)
בשעות הקרובות צפוי זיהום אוויר גבוה עד גבוה מאוד בכל אזורי הארץ, כך מסרו המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות, שציינו כי זיהום האוויר כולל עלייה משמעותית בריכוזי החלקיקים הנשימים, נגרם מרוחות דרומיות-מערביות הגורמות להסעת אבק מצפון אפריקה לכיוון ישראל (בארץ)
על רקע זיהום אוויר חריג: משרד הבריאות ממליץ לכלל האנשים בשכונת הדרים שבשוהם לצמצם פעילות לא חיונית בשעות הערב והבוקר המוקדמות; בשעות הערב עד שעות הבוקר המוקדמות מומלץ לסגור חלונות ולכבות מזגנים השואבים אוויר מבחוץ - כל זאת עד לקידום פתרונות לסוגיה ע"י הגורמים המוסמכים (בארץ)
ערפל רעיל וסמיך כיסה את ניו דלהי, בירת הודו, והביא את זיהום האוויר לרמות החמורות ביותר שנרשמו בשבועות האחרונים | למעלה מ־40 טיסות בוטלו ועשרות נוספות עוכבו בעקבות מזג האוויר | בבתי החולים דווח על גידול במספר המטופלים הסובלים מקשיי נשימה וגירוי בעיניים (בעולם)
המשרד להגנת הסביבה הציג את התוכנית האסטרטגית למניעת זיהום חוצה גבולות ברחבי יהודה ושומרון והסביבה | "יו"ש היא לא החצר הסביבתית האחורית של ישראל. לא נסבול עוד מציאות של טרור סביבתי. נוביל אכיפה נחושה" (בארץ)
באיזו מידה הברקים תורמים לזיהום האוויר? מדעני אוניברסיטת מרילנד, בשיתוף נאס״א, הצליחו למדוד בזמן אמת את כמויות תחמוצות החנקן שמייצרים ברקים באטמוספירה - חומרים שמקורם גם במנועי רכבים ובתעשייה | המחקר מראה כי סופות הברקים פולטות גזים מזהמים בגובה רב, במקום בו השפעתם על היווצרות אוזון וחימום האטמוספירה חזקה במיוחד (בעולם)
המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות מדווחים הבוקר, כי החל משעות הלילה נמדד זיהום אוויר גבוה מאוד באזורים ירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן, בשל ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים | משרד הבריאות ממליץ לצמצם פעילות גופנית מאומצת בשטח פתוח (בארץ)