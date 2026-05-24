נתפס במצלמה: ברק פגע במטוס של Viva Aerobus במהלך הגישה לנחיתה | נוסעים בטיסת Viva Aerobus מפוארטו אסקונדידו שבאואחאקה בסוף השבוע, תיעדו את הרגע שבו ברק פגע במטוס במהלך הגישה לנמל התעופה AIFA שבמקסיקו | למרות הרגע המלחיץ, המטוס המשיך בנחיתה בבטחה ללא דיווח על נפגעים או נזק חריג | צפו בתיעוד (תעופה)
כחלק ממאמץ הרכש והשינוע לתמיכה בהתפתחות הלחימה באיראן ובלבנון, כ-50 מטוסי מטען עם מעל ל-1,000 טונות של אמל"ח, ציוד צבאי וחימושים מסוגים שונים הונחתו בישראל בעשרת הימים האחרונים והועברו לשימוש צה"ל | תיעוד (צבא)
רשות התעופה האזרחית הצ'כית דיווחה על תקרית חמורה שאירעה בחודש שעבר, כאשר טיסה של חברת אייר פורטוגל שהתקרבה לנחיתה - כמעט התרסקה אל הקרקע | לפי ההודעה, במהלך הירידה לנחיתה, המטוס נחת מתחת לגובה מורשה בקצב ירידה גבוה ובמהירות גוברת | רק לאחר אזהרה שנייה ממגדל הפיקוח, המטוס התרומם חזרה ונחת בבטחה (תעופה)
טיסה שגרתית של חברת SAS, שהמריאה מסטוקהולם למלאגה, נאלצה בסוף השבוע להסתובב חזרה בשל עכבר נמצא על המטוס | לאחר הנחיתה, המטוס הושבת כדי שהמהנדסים יסלקו את המכרסם | הנוסעים עצמם נאלצו לשבת בטיסה במשך שלוש שעות, רק כדי לחזור ליעד ממנו יצאו (תעופה)
תקרית חריגה: טיסה של אייר פראנס מפריז נחתה בטעות בתוך בסיס צבאי הממוקם בסמוך לשדה תעופה בחוף השנהב, והקפיצה את כוחות הביטחון, מה שגרם לעיכובים ולהפרעות תפעוליות בשדה | בטיסה היו 283 נוסעים ו-12 אנשי צוות, לא היו נפגעים באירוע | רשויות התעופה של חוף השנהב פתחו בחקירה רשמית לבחינת התקשורת בין מגדל הפיקוח לצוות תא הטייס (תעופה)
שבעה בני אדם נפצעו, בהם טייס המשנה, לאחר שמטוס נוסעים חרג מהמסלול במהלך נחיתה בשדה התעופה במזרח נפאל | המטוס שהפעיל טיסה מקטמנדו לבהדראפור, המשיך בנסיעה מעבר לקצה המזרחי של המסלול, חרג ממנו בכ-300 מטרים והידרדר לשטח בוצי סמוך (תעופה)
תיעוד דרמטי פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות, בו נראה מטוס של חברת 'קטאר איירווייז' המנסה לנחות בשדה התעופה הרטספילד-ג'קסון באטלנטה (ATL) | בתיעוד נראה המטוס כשהוא במרחק נגיעה ממסלול הנחיתה, אך ככל הנראה בשל רוח צד חזקה נאלץ להמריא מחדש | צפו בתיעוד (תעופה)
כחודש לאחר אירוע ההתרסקות של מטוס המטען של חברת Air ACT שיצא משליטה במהלך הנחיתה בשדה התעופה בהונג קונג, פגע ברכב אבטחה, פרץ את גדר שדה התעופה והידרדר אל הים, דו"ח ראשוני חושף כי אחד המנועים האיץ קדימה במקום לבלום - וגרם לאובדן שליטה (תעופה)
מטוס משא אמירותי החליק הלילה בעת שביצע נחיתה במסלול הצפוני בנמל התעופה הבינלאומי של הונג קונג, לאחר שפגע בכלי רכב ששהה על המסלול | לאחר הפגיעה, כלי התחבורה לא הצליח לעצור ונחת באופן חלקי בתוך המים | על פי הדיווחים בכלי תקשורת מקומיים, שני עובדי נמל התעופה נהרגו בתאונה (תעופה)