בירושלים נערכה שבוע שעבר שמחת הברית לבנו של הבנש"ק והעסקן, הרב מרדכי גולדמן, איש אמונם של גדולי ישראל | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור | בין המשתתפים שפיארו את שולחן המזרח נראו האדמו"רים מפינסק קרלין וזוועהיל, הגה"צ רבי משה ברזובסקי, ראש ישיבת סלונים, והרה"צ אב"ד אשלג בני היכלא (חרדים)
אלפי חסידי סלונים התכנסו אמש בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בשכונת 'מאה שערים' בירושלים לכינוס חירום בנושא גיוס בני הישיבות | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מסלונים שנשא דברים נלהבים חוצבי להבות אש על מסירות נפש ועמידה איתנה מול הגזירה הנוראה (חסידים - עולם הישיבות)